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Аврора Киба опубликовала фотографии с отдыха на море: "Лепс отвёз?"

Юная невеста Лепса показала фото с отдыха на море

0:59
Шоу-бизнес

18-летняя невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба поделилась курортным контентом.

Юная невеста Лепса показала фото с отдыха на море
Фото: https://www.instagram.com/avrorakiba by Инстаграм Авроры Кибы is licensed under public doman

Аврора Киба опубликовала в "Инстаграме"* фото с отдыха на море. Девушка запечатлена в короткой юбочке и тельняшке.

"Морской витамин", — написала под кадрами возлюбленная исполнителя хита "Рюмка водки на столе".

Подписчикам девушки не понравилась недосказанность на кадрах. Они хотели бы увидеть, как Аврора отдыхает в компании Лепса.

"Лепс отвёз?";

"Почему выкладываете только свои фотографии, где сторисы с женихом?";

"А кто фотографирует всегда за кадром", — писали измученные любопытством фолловеры.

Ранее стало известно, как мать 18-летней невесты Григория Лепса относится к роману дочери с 62-летним певцом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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