Аврора Киба опубликовала фотографии с отдыха на море: "Лепс отвёз?"

18-летняя невеста народного артиста России Григория Лепса Аврора Киба поделилась курортным контентом.
Аврора Киба опубликовала в "Инстаграме"* фото с отдыха на море. Девушка запечатлена в короткой юбочке и тельняшке.
"Морской витамин", — написала под кадрами возлюбленная исполнителя хита "Рюмка водки на столе".
Подписчикам девушки не понравилась недосказанность на кадрах. Они хотели бы увидеть, как Аврора отдыхает в компании Лепса.
"Лепс отвёз?";
"Почему выкладываете только свои фотографии, где сторисы с женихом?";
"А кто фотографирует всегда за кадром", — писали измученные любопытством фолловеры.
Ранее стало известно, как мать 18-летней невесты Григория Лепса относится к роману дочери с 62-летним певцом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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