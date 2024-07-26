Сергей Жуков показал свою собаку Гуню: "Животное — это большая ответственность"

Лидер группы "Руки вверх" Сергей Жуков объяснил, как можно помощь бездомным животным.
Сергей Жуков опубликовал в "Инстаграме"* фото со своей маленькой собачкой по кличке Гуня.
Певец отметил, что люди стали часто заводить себе четвероногих друзей. Он напомнил о том, что животное — это большая ответственность.
Жуков объяснил, что давно задумался о том, чтобы позаботится о питомце с помощью онлайн-сервиса: записаться к ветеринару, почитать про особенности ухода, узнать о полезных выставках.
Он одобрил инициативу создать раздел на "Госуслугах" для домашних животных.
"Хочется верить, что со временем мы полностью решим проблему бездомных животных", — поделился своими мыслями артист.
Ранее телеведущая Лариса Гузеева рассказала, как её собака Жужа породы мальтипу её спасла.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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