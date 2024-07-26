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Михаил Ширвиндт рассказал об изощрённой схеме мошенничества, на которую он попался

Михаил Ширвиндт рассказал, что его чуть было не обманули мошенники

1:01
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подробно описал способ обмана граждан, с которым он столкнулся, покупая кондиционер.

Михаил Ширвиндт рассказал, что его чуть было не обманули мошенники
Фото: https://www.instagram.com/shirvindt by Инстаграм Михаила Ширвиндта is licensed under public doman

Сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта Михаил Ширвиндт опубликовал в "Инстаграме"* видео, на котором рассказал, что его чуть было не обманули мошенники, которые выдавали себя за представителей "Мегамаркета".

Телеведущий рассказал, что заказал себе кондиционер с большой скидкой, однако вскоре ему пришло сообщения в Telegram-канале, где ему предложили перейти для оплаты заказа в "Озон". На маркетплейсе при попытке оплатить заказ "Сбер" заблокировал его счета, что спасло его от обмана.

"Не гонитесь за дешевизной и тщательно проверяйте продавца", — дал совет подписчикам телеведущий.

Ранее Михаил Ширвиндт предупредил о новой схеме мошенничества.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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