Отар Кушанашвили показал фото из больницы с трубкой в животе: "Я вернусь"

Отар Кушанашвили опубликовал фото из больницы

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Отар Кушаншвили разместил фото из клиники, показав неприятную медицинскую процедуру.

Фото: https://www.instagram.com/otar.kushanashvili by Инстаграм Отара Кушанашвили is licensed under public doman

Отар Кушанашвили опубликовал в "Инстаграме"* снимок, на котором он лежит на больничной койке с вставленной трубкой в животе.

"Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды экскулапов. Я вернусь", — написал звезда ТВ под снимком.

Отар объяснил, что означает эта трубка в его животе.

"Вот там, под бинтами и ватой — встроенная в меня для терапии "штука" с иноземным названием", — рассказал Кушашвили.

Под постом подписчики принялись подбодрять Кушанашвили.

"Да куда ты денешься, уже выглядишь лучше, чем до этого"; "Держись, дорогой! Пусть сопутствует тебе Святой Георгий"; "Верим в тебя! Верим в твою силу, волю и жажду к жизни. Ты справишься", — писали фолловеры под постом телеведущего.

Ранее находящийся в больнице Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к своему здоровью.

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