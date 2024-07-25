Отар Кушанашвили показал фото из больницы с трубкой в животе: "Я вернусь"

Телеведущий Отар Кушаншвили разместил фото из клиники, показав неприятную медицинскую процедуру.
Отар Кушанашвили опубликовал в "Инстаграме"* снимок, на котором он лежит на больничной койке с вставленной трубкой в животе.
"Битва в самом разгаре. Решимость — при смирении и дисциплине, изумляющих даже видавших виды экскулапов. Я вернусь", — написал звезда ТВ под снимком.
Отар объяснил, что означает эта трубка в его животе.
"Вот там, под бинтами и ватой — встроенная в меня для терапии "штука" с иноземным названием", — рассказал Кушашвили.
Под постом подписчики принялись подбодрять Кушанашвили.
"Да куда ты денешься, уже выглядишь лучше, чем до этого";
"Держись, дорогой! Пусть сопутствует тебе Святой Георгий";
"Верим в тебя! Верим в твою силу, волю и жажду к жизни. Ты справишься", — писали фолловеры под постом телеведущего.
Ранее находящийся в больнице Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к своему здоровью.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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