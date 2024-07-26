Актриса Лиза Арзамасова рассказала, каким было её детство: "Дитя девяностых"

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова вспомнила об особых пристрастиях своего детства.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена ещё в дошкольном возрасте. У будущей актрисы на снимке ярко накрашены губы.
Она отметила, что это одна из любимых её детских фотографий.
"Ну а что вы хотите? Дитя девяностых. По улицам ходили очень яркие женщины. Сколько маминой помады было переведено на кукол. А сколько съедено Нечаянно, конечно", — написала под снимком знаменитость.
Арзамасова подчеркнула, что когда выросла, стала равнодушна к губным помадам.
Ранее Лиза Арзамасова похвасталась интерьером своей детской спальни в родительском доме.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.