Актриса Лиза Арзамасова рассказала, каким было её детство: "Дитя девяностых"

Актриса Лиза Арзамасова рассказала о своём детстве

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова вспомнила об особых пристрастиях своего детства.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото, на котором она запечатлена ещё в дошкольном возрасте. У будущей актрисы на снимке ярко накрашены губы.

Она отметила, что это одна из любимых её детских фотографий.

"Ну а что вы хотите? Дитя девяностых. По улицам ходили очень яркие женщины. Сколько маминой помады было переведено на кукол. А сколько съедено Нечаянно, конечно", — написала под снимком знаменитость.

Арзамасова подчеркнула, что когда выросла, стала равнодушна к губным помадам.

Ранее Лиза Арзамасова похвасталась интерьером своей детской спальни в родительском доме.

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