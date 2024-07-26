Молодая жена Петросяна дала совет одиноким женщинам по поиску избранника

Татьяна Брухунова рассказала женщинам, как обрести своего избранника

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила женщинам, как нужно выбирать мужчину своей жизни.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova= by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова в "Инстаграме"* поделилась с одинокими барышнями женской мудростью.

"Дождись такого мужчину, который сделает что угодно, чтобы быть твоим всем. Не спеши", — дала Татьяна совет подписчицам в разделе сторис социальной сети.

Ранее молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской