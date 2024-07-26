Молодая жена Петросяна дала совет одиноким женщинам по поиску избранника

Супруга юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова объяснила женщинам, как нужно выбирать мужчину своей жизни.
Татьяна Брухунова в "Инстаграме"* поделилась с одинокими барышнями женской мудростью.
"Дождись такого мужчину, который сделает что угодно, чтобы быть твоим всем. Не спеши", — дала Татьяна совет подписчицам в разделе сторис социальной сети.
Ранее молодая жена Евгения Петросяна объяснила, на что ей не жалко тратить деньги.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.