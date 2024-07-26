Виталий Милонов обвинил любителей французского вина в предательстве Родины

Виталий Милонов призвал проверять любителей импортных вин

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Депутат Виталий Милонов выступил с инициативой отправлять граждан РФ на проверку, если они желают выпить французского вина.

Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Виталий Милонов рассказал, что следует с подозрением отнестись к тем россиянам, которые неравнодушны к импортной продукции, в частности испытывают слабость к французским винам.

Он потребовал убрать "импортный шмурдяк" из буфета Государственной думы и других торговых точек страны.

"Если уж не можешь устоять перед алкоголем, по крайней мере, не предавай Родину", — заявил представитель Госдумы.

Ранее Виталий Милонов усмотрел особый вред в просмотре турецких сериалов.