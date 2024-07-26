Остались только трусы и сухофрукты: Ида Галич попала в неловкую ситуацию на Камчатке

Блогер Ида Галич поделилась своим опытом путешествия на Камчатку со своими подписчиками.
Полет длился девять часов, и девушка не смогла заснуть, несмотря на ночное время вылета из Москвы. Из-за смены часовых поясов на борту самолета неожиданно наступило утро, что сбило блогера с толку и помешало ей отдохнуть. Во время полета Ида гуляла по самолету и делала зарядку для спины.
По прибытии на Камчатку блогера ждал неприятный сюрприз — ее багаж не прилетел. Чемоданы должны прибыть следующим рейсом, но Ида выразила беспокойство, что они могут не успеть до отправления экспедиционного корабля.
В ручной клади у нее были только трусы и сухофрукты, что недостаточно для восхождения на вулкан.
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.