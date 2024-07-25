"Они точно употребляли наркотики": Салтыкова разоблачила Ветлицкую

Салтыкова обвинила Ветлицкую в употреблении наркотиков

Ирина Салтыкова и Наталья Ветлицкая, известные российские певицы, когда-то были приятельницами, но до настоящей дружбы дело не дошло.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, CC BY-SA 3.0

В новом выпуске шоу "Злые языки" на RUTUBE Салтыкова сообщила, что видела Ветлицкую всего дважды в жизни. Первый случай произошел на какой-то квартире, где, по словам Ирины, Наталья и ее окружение употребляли запрещенные вещества. Второй случай был в машине, где Салтыкова почувствовала странный запах, который позже ассоциировала с наркотиками.

"Не буду рассказывать подробностей, но они точно употребили наркотики", — рассказала Ирина.

Слова Ирины может подтвердить художник Никас Сафронов, который рассказывал, что у него был краткосрочный роман с Ветлицкой в начале 90-х, и он также признавал употребление наркотиков в этот период.

Сама Ветлицкая не комментировала слухи об употреблении наркотиков и практически исчезла из публичного поля.