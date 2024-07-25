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Ким Кардашьян не может смириться с поражением: она копирует стиль новой жены Канье Уэста

Новая жена Канье Уэста привлекла внимание Ким Кардашьян

1:33
Шоу-бизнес

Эпоха социальных сетей радикально изменила способы обретения популярности. Примером этого является Бьянка Цензори, супруга Канье Уэста, которая стала знаменитой благодаря своему стилю и связям, хотя не занимается ни музыкой, ни кино, ни модельным бизнесом.

Новая жена Канье Уэста привлекла внимание Ким Кардашьян
Фото: Социальные сети by Ким Кардашьян, PDM

Бьянка привлекла внимание миллионов поклонников и даже вызвала интерес у Ким Кардашьян, бывшей жены Канье. Пользователи сети считают, что Ким следит за стилем Бьянки и иногда копирует её образы.

После развода с Канье Уэстом Ким старалась вычеркнуть рэпера из своей жизни, однако Бьянка остаётся в поле её зрения. Недавно Ким продемонстрировала откровенный наряд и намекнула на своё возможное участие в шоу "Остров любви". Ранее Ким интриговала своих поклонников фотографией с загадочным мужчиной, который оказался её стилистом по волосам Крисом Эпплтоном. После развода в 2022 году Ким не имела серьёзных отношений и фокусировалась на детях и бизнесе.

Канье, напротив, сразу после развода начал встречаться с Джулией Фокс. Однако Джулия призналась, что их роман был кратковременной интрижкой и что они даже не имели интимных отношений из-за её целибата. Джулия выразила, что рядом с Канье она теряла свою волю и индивидуальность, что вызывает беспокойство у поклонников Бьянки, но её родные уверяют, что спасать её не нужно.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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