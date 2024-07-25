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Вера Брежнева на грани отчаяния после развода и потери карьеры из-за антироссийской позиции

Вера Брежнева раскрыла подробности жизни после отъезда из России

1:14
Шоу-бизнес

Вера Брежнева в 2022 году покинула Россию и вернулась в Киев, осудив спецоперацию и отказавшись петь на русском языке.

Вера Брежнева раскрыла подробности жизни после отъезда из России
Фото: Openverse by Alex Clark, CC BY-SA 3.0

Она заявила о намерении собирать средства для ВСУ, но ее карьера на Украине не получила развития: новые песни не пользуются популярностью, а украинские каналы исключают ее из эфиров из-за прошлой работы в России.

Финансовое положение Веры ухудшилось после развода с Константином Меладзе, лишившись его поддержки она потеряла чувство стабильности. В интервью YouTube-каналу "Woman Insight" Брежнева рассказала, что после отъезда в Украину ее жизнь изменилась, она чувствует себя потерянной и распавшейся на части.

Ей пришлось пересмотреть свои взгляды на жизнь и начать рассчитывать только на себя. Из-за падения доходов Вера снова начала петь свои хиты на русском языке, а также занялась проведением онлайн-марафонов по личностному росту.

По словам знакомых пары, причиной развода стали политические разногласия: Вера поддержала Украину, в то время как Меладзе воздержался от заявлений и сохранил связи с Россией.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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