Музыкальный критик Соседов дал совет Глюкозе после скандального концерта

Музыкальный критик Соседов призвал Глюкозу завершить карьеру

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) должна завершить свою карьеру после позорного выступления в Красноярске.

Фото: flickr.com by Aleksandr Plyushchev, CC BY 2.0

По его мнению, зрители, присутствовавшие на концерте, имеют право требовать возврата средств за билеты, а организаторы должны взыскать убытки с артистки согласно договору, сообщает News.ru.

Соседов также отметил, что поведение Глюкозы на сцене было неприемлемым: она не попадала в фонограмму, говорила с трудом и совершала непристойные действия.

Случившееся вызвало резонанс среди россиян, а бывший продюсер певицы подал на нее в суд.