Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) должна завершить свою карьеру после позорного выступления в Красноярске.
По его мнению, зрители, присутствовавшие на концерте, имеют право требовать возврата средств за билеты, а организаторы должны взыскать убытки с артистки согласно договору, сообщает News.ru.
Соседов также отметил, что поведение Глюкозы на сцене было неприемлемым: она не попадала в фонограмму, говорила с трудом и совершала непристойные действия.
Случившееся вызвало резонанс среди россиян, а бывший продюсер певицы подал на нее в суд.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.