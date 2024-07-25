Курбан Омаров похвастался своей собакой по кличке Мухтар: "Он полноценный член семьи"

Курбан Омаров рассказал о любви к своей собаке

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров поведал о своей безграничной привязанности к псу по имени Мухтар.

Фото: https://www.instagram.com/zimamoscow by Инстаграм Курбана Омарова is licensed under public doman

Омаров опубликовал в "Инстаграме"* фотографию своей собаки.

"Давно не было Мухтара в ленте! Наша любовь к нему безгранична, этот парень уже давно путешествует с нами, он полноценный член семьи, и как быть без него мы уже не представляем", — написал под снимком блогер.

Курбан проявил себя как большой любитель животных, рассказав об инициативе создать на Госуслугах страничку с информацией о домашних животных. Он отметил, что у него разрывается сердце при виде бездомных животных.

Ранее сообщалось, что звезда "Дома-2" Ксения Бородина приютила бездомного котёнка, которого обнаружила под своей машиной во время путешествия по Алтаю.

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