Родион Газманов рассказал, как отбивается от хейтеров: обижался, что меня не ценят

Родион Газманов рассказал о своём отношении к хейтерам

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын народного артиста России Олега Газманова Родион Газманов объяснил, как научился справляться с хейтом в социальных сетях.

Фото: https://vk.com/gazmanovrodion by ВК-аккаунт Родиона Газманова is licensed under public doman

Исполнитель хита "Люси" и "Танцуй пока молодой" вспомнил, что раньше очень эмоционально реагировал на нападки в свой адрес от незнакомых людей в соцсетях.

"Меня действительно можно было обидеть комментарием под моим постом, я лез в споры, обижался и расстраивался, что меня не ценят. С тех пор в нужных местах натёрлись эмоциональные мозоли", — написал Родион в "Инстаграме"*.

Газманов-младший поделился мудрыми мыслями, к которым пришёл самостоятельно. Он отметил, что человеку, который намеренно решил вылить на вас негатив, вы нужны, а он вам нет. Певец объяснил, что, если вы начнёте отвечать на негатив, то личность, начавшая спор, почувствует свою значимость.

"Жизнь одна, и если вам нравится спорить с идиотами, Бог вам судья. Им, кстати, тоже", — выразил своё мнение Родион.

Ранее Олег Газманов объяснил сыну, что он находится в тени отца.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской