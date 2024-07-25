Родион Газманов рассказал, как отбивается от хейтеров: обижался, что меня не ценят

Сын народного артиста России Олега Газманова Родион Газманов объяснил, как научился справляться с хейтом в социальных сетях.
Исполнитель хита "Люси" и "Танцуй пока молодой" вспомнил, что раньше очень эмоционально реагировал на нападки в свой адрес от незнакомых людей в соцсетях.
"Меня действительно можно было обидеть комментарием под моим постом, я лез в споры, обижался и расстраивался, что меня не ценят. С тех пор в нужных местах натёрлись эмоциональные мозоли", — написал Родион в "Инстаграме"*.
Газманов-младший поделился мудрыми мыслями, к которым пришёл самостоятельно. Он отметил, что человеку, который намеренно решил вылить на вас негатив, вы нужны, а он вам нет. Певец объяснил, что, если вы начнёте отвечать на негатив, то личность, начавшая спор, почувствует свою значимость.
"Жизнь одна, и если вам нравится спорить с идиотами, Бог вам судья. Им, кстати, тоже", — выразил своё мнение Родион.
Ранее Олег Газманов объяснил сыну, что он находится в тени отца.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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