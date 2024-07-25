Дженнифер Лопес показала, как отметила своё 55-летие без Бена Аффлека

Дженнифер Лопес устроила торжество в честь своего 55-летия

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда Голливуда Дженнифер Лопес обратилась к поклонникам, показав кадры со своего юбилейного дня рождения.

Фото: https://www.instagram.com/jlo by Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman

Дженнифер Лопес отметила свой 55-й день рождения. Её мужа Бена Аффлека, по данным зарубежных СМИ, на празднике не было, что подтверждает информацию о разводе звёздной пары.

Звезда опубликовала в "Инстаграме"* фото в пижаме. На снимке она стоит у праздничного торта в окружении цветов и поздравительных надписей.

"Забавно, когда я сижу здесь и размышляю о самом необыкновенном путешествии, я всё ещё чувствую себя той же девушкой, которая начинает. Столько энергии и бравады, готовой взять на себя весь мир снаружи, и в то же время такой нежной, хрупкой и иногда напуганной, но всегда полной любви", — написала под кадрами знаменитость.

Дженнифер Лопес исполнилось 55 лет 24 июля, но празднование она устроила заранее. Певица примерила на себя роль королевы Шарлотты из сериала "Бриджертоны".

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