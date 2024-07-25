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До 8 сентября в Москвариуме – шоу на воде "Буря. Остров волшебства"

Шоу-бизнес

На уникальной водной сцене Москвариума с 1 июня и до 8 сентября идёт театральное шоу-мюзикл "Буря. Остров волшебства".

До 8 сентября в Москвариуме – шоу на воде "Буря. Остров волшебства"
Фото: Пресс-служба Москвариума

Постановка известного российского режиссера Юрия Квятковского является современным прочтением великого произведения Уильяма Шекспира, которое рассказывает о справедливости, верности и истинной любви, которой не страшны любые преграды.

В постановке примут участие морские млекопитающие — обитатели "Москвариума" и более сотни артистов из разных жанров — воздушные гимнасты и акробаты, профессиональные актёры, танцоры. Специально для мюзикла было подготовлено 300 неповторимых костюмов и масок, созданных по всем канонах театральной эстетики.

"Мюзикл на воде по мотивам Шекспира — это настоящая редкость. Выбор этого жанра обусловлен особенностями сюжета пьесы, действие которой происходит на острове и на воде. Благодаря возможностям "Москвариума", включая огромный бассейн размерами 14 метров глубиной, 50 метров длиной и 30 метров шириной, мы можем воплотить этот мир в живую картину более ярко и насыщенно, чем на обычных театральных сценах", — поделился генеральный продюсер "Москвариума" Филипп Кошарин.

Сцена Москвариума оснащена высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет полностью погрузить зрителя в атмосферу сказки с помощью парящих декораций и лазерных проекций на костюмы и поверхности воды. Во время шоу будут также использованы различные спецэффекты, такие как 3D-мэппинг и столб воды, падающий с высоты в 15 метров.

Все композиции, которые прозвучат во время шоу, были написаны специально для постановки композитором-неоклассиком Николой Мельниковым, который сумел гармонично соединить друг с другом жанры музыки от хип-хопа до электроник и вплести их в одну общую историю.

Шоу имеет возрастное ограничение 0+, длительность программы — 90 минут.

Билеты на шоу "Буря. Остров волшебства" можно уже приобрести на сайте "Москвариум".

Справка о многофункциональном научно-развлекательном комплексе "Москвариум"

"Москвариум" на ВДНХ открылся для посетителей 5 августа 2015 года. Это один из крупнейших океанариумов Европы, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тысяч обитателей, площадь комплекса составляет более 53 тысяч квадратных метров, его аквариумы и бассейны вмещают около 25 миллионов литров воды. "Москвариум" — это крупный культурно-досуговый центр, где проходят уникальные водные шоу, в креативном пространстве "Море музыки" проводятся концерты в атмосфере ночного океанариума, для детей и их родителей доступны интерактивная выставка "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин". Также "Москвариум" — это научный Центр океанографии и морской биологии, в котором работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары, биохимики и многие другие.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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