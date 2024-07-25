Садальский вспомнил о словах Любимова на похоронах Владимира Высоцкого

Садальский высказался в день памяти Высоцкого

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский назвал роль в кино Владимира Высоцкого, которая сделала его бессмертным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский почтил память Владимира Высоцкого, который ушёл из жизни 25 июля 1980 года.

"На похоронах Высоцкого Любимов сказал: "Как много он бы мог сделать, но в это время снимался в каком-то милицейском фильме", — привёл слова деятеля искусств заслуженный артист РСФСР.

Садальский не согласен с такой оценкой, потому что считает картину "Место встречи изменить нельзя" картиной на века и лучшей работой Владимира Семёновича.

Актёр отметил, что Жеглову и Шарапову поставили памятник на Петровке. Он считает это признаком народного признания.

Ранее Садальский перечислил актёров, которые снимались в фильме "Место встречи изменить нельзя" и рассказал, кто из них ещё жив.