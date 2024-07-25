Садальский вспомнил о словах Любимова на похоронах Владимира Высоцкого

Актёр Станислав Садальский назвал роль в кино Владимира Высоцкого, которая сделала его бессмертным.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" Станислав Садальский почтил память Владимира Высоцкого, который ушёл из жизни 25 июля 1980 года.
"На похоронах Высоцкого Любимов сказал: "Как много он бы мог сделать, но в это время снимался в каком-то милицейском фильме", — привёл слова деятеля искусств заслуженный артист РСФСР.
Садальский не согласен с такой оценкой, потому что считает картину "Место встречи изменить нельзя" картиной на века и лучшей работой Владимира Семёновича.
Актёр отметил, что Жеглову и Шарапову поставили памятник на Петровке. Он считает это признаком народного признания.
Ранее Садальский перечислил актёров, которые снимались в фильме "Место встречи изменить нельзя" и рассказал, кто из них ещё жив.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.