Оскандалившаяся певица Глюкоза выступила на фестивале в Баку: "Я просто в ноль"

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, снова вышла на сцену после своего скандального выступления в Красноярске.
Певица Глюкоза выступила в Баку в рамках фестиваля, организованного её приятелем Эмином Агаларовым. Звезда исполнила песню "Я просто в ноль".
Зрители обратили внимание на то, что певшая под фонограмму певица вела себя на сцене скромно, не позволяя себе неприличные жесты. Она привлекла к себе внимание накрашенными чёрной помадой губами.
В социальных сетях фестиваля не было опубликовано ни одной фотографии Глюкозы. Певица предпочитает не светиться в публичном пространстве на фоне разгоревшегося скандала.
Ранее продюсер Яна Рудковская призвала Максима Фадеева сжалиться над Глюкозой и не отбирать у неё песни.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.