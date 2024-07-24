Оскандалившаяся певица Глюкоза выступила на фестивале в Баку: "Я просто в ноль"

Певица Глюкоза исполнила в Баку песню "Я просто в ноль"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наталья Ионова, известная как певица Глюкоза, снова вышла на сцену после своего скандального выступления в Красноярске.

Фото: https://vk.com/glukozamusic by ВК-аккаунт певицы Глюкозы is licensed under public doman

Певица Глюкоза выступила в Баку в рамках фестиваля, организованного её приятелем Эмином Агаларовым. Звезда исполнила песню "Я просто в ноль".

Зрители обратили внимание на то, что певшая под фонограмму певица вела себя на сцене скромно, не позволяя себе неприличные жесты. Она привлекла к себе внимание накрашенными чёрной помадой губами.

В социальных сетях фестиваля не было опубликовано ни одной фотографии Глюкозы. Певица предпочитает не светиться в публичном пространстве на фоне разгоревшегося скандала.

Ранее продюсер Яна Рудковская призвала Максима Фадеева сжалиться над Глюкозой и не отбирать у неё песни.