Мария Шукшина показала, как выглядит могила её отца Василия Шукшина в день рождения писателя

Актриса Мария Шукшина почтила память отца, писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина, которому исполнилняется 95 лет со дня рождения.
Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале фотографии могилы выдающегося деятеля культуры нашей страны Василия Шукшина.
"С днём рождения, папа!" — написала под кадрами актриса.
Она привела слова писателя Валентина Распутина, который говорил о том, что Шукшин обладал народным даром и пониманием "больной души народа, выпавшей из вековечного гнезда".
Ранее Марию Шукшину возмутил прокат в России иностранного фильма "Асфальтовые дороги".
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