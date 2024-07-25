Мария Шукшина показала, как выглядит могила её отца Василия Шукшина в день рождения писателя

Мария Шукшина обратилась к покойному отцу в день его рождения

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина почтила память отца, писателя, актёра и режиссёра Василия Шукшина, которому исполнилняется 95 лет со дня рождения.

Фото: https://t.me/s/mariashukshina by Телеграм-канал Марии Шукшиной is licensed under public doman

Мария Шукшина опубликовала в своём Telegram-канале фотографии могилы выдающегося деятеля культуры нашей страны Василия Шукшина.

"С днём рождения, папа!" — написала под кадрами актриса.

Она привела слова писателя Валентина Распутина, который говорил о том, что Шукшин обладал народным даром и пониманием "больной души народа, выпавшей из вековечного гнезда".

Ранее Марию Шукшину возмутил прокат в России иностранного фильма "Асфальтовые дороги".