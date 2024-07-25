Яркие мгновения любви: Селена Гомес и Бенни Бланко на яхте

Селена Гомес делится романтическими моментами с Бенни Бланко

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Селена Гомес опубликовала серию снимков со своим возлюбленным Бенни Бланко в запрещенной сети, поделившись своими любимыми фотографиями с известным музыкальным продюсером. Исполнительница поблагодарила его за совместные моменты, подчеркнув важность их отношений.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Селены Гомес @selenagomez

На одном из снимков Гомес наслаждается солнечными лучами на палубе яхты в ярко-желтом слитном купальнике, с распущенными длинными темными волосами и без макияжа.

Пара начала встречаться летом 2023 года, а свои отношения они официально подтвердили в декабре.