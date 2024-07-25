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Развод и новое начало: как Люся Чеботина обретает счастье

Неопределенные отношения и новые романы: ЮрКисс и Люся Чеботина

1:24
Шоу-бизнес

ЮрКисс продолжает разбираться в своих отношениях с Люсей Чеботиной, которые, по его словам, имеют "непонятный статус". В настоящее время их связывают лишь рабочие отношения, так как певица выпустила последние два трека на другом лейбле, и обсуждений о совместной работе не было. ЮрКисс отметил, что они не общаются, и он затрудняется сказать, остается ли Люся частью их команды. В то же время Чеботина не комментирует расставание, предпочитая сосредоточиться на карьере. Она выпустила хит "За бывшего", в котором утверждает, что желает своему экс-партнеру всего наилучшего, но при этом подчеркивает свою уникальность.

Неопределенные отношения и новые романы: ЮрКисс и Люся Чеботина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY 4.0

На фестивале Dream Fest в Баку она продемонстрировала свою уверенность и радость, что поклонники связывают с ее новым романом. Ранее Люся лишь намекала на наличие нового избранника, но теперь они не скрывают свои чувства. Экс-футболист "Динамо" прокомментировал публикацию Чеботиной, назвав ее "своей девочкой", на что певица ответила аналогично. Несмотря на это, ни один из них не подтвердил официально свои отношения. На красной дорожке фестиваля Люся раскрыла детали своей личной жизни, отметив, что действительно состоит в отношениях, но изначально долго игнорировала чувства своего партнера.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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