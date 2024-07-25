Развод или воссоединение: слухи о Лопес и Аффлеке и их попытки спасти любовь

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек: надежда на спасение брака и тайные письма

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Новости о возможном разводе Дженнифер Лопес и Бена Аффлека привлекли внимание общественности. Сплетни о расставании пары циркулируют уже несколько лет, но весной ситуация обострилась: Аффлек, якобы съехав из их общего дома, выставил на продажу особняк за 65 миллионов долларов. В то время как актер поселился в доме неподалеку от своей бывшей жены Дженнифер Гарнер, он продолжал появляться на публике с Лопес.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Дженнифер Лопес @jlo

Несмотря на слухи и разногласия, обручальные кольца остаются на руках пары, что внушает надежду на сохранение брака. По информации инсайдера, хотя заявление на развод уже готово, Лопес и Аффлек решили предпринять попытку сохранить отношения. Они вновь начали обмениваться личными письмами, как это было в начале их романа 20 лет назад, когда они писали друг другу тайные записки.

Сможет ли это помочь спасти их отношения, пока неизвестно. Однако поклонники выражают беспокойство в социальных сетях, отмечая, что расставание этой пары разрушит их веру в настоящую любовь. В начале 2000-х годов Лопес и Аффлек пережили бурный роман и были обручены, но расстались, что осталось загадкой. После различных браков и становления родителями, они вновь сошлись в начале 2020-х годов.