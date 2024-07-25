Дочь актёра Абдулова с низкими баллами по ЕГЭ поступила на бюджет в престижный вуз

Дочь Абдулова стала студенткой ВГИКа, несмотря на низкие баллы по ЕГЭ

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наследница актёра Александра Абдулова Евгения Абдулова пополнила ряды студентов ВГИКа.

Фото: https://vk.com/public167107238 by ВК-аккаунт Евгении Абдуловой is licensed under public doman

Дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова с низкими баллами по ЕГЭ поступила на бюджетное место престижного кинематографического вуза — ВГИКа.

Евгения Абдулова получила за Единый государственный экзамен по русскому языку 66 баллов, а по литературе — 78.

Творческий конкурс дочь легендарного артиста сдала блестяще на 100 баллов, что помогло ей стать студенткой престижного вуза.

Евгения собирается получать диплом по специальности "Режиссура кино и телевидения". Она будет заниматься под руководством народного артиста России, режиссёра Владимира Хотиненко.

Ранее юрист объяснил, сможет ли предполагаемый внебрачный сын Александра Абдулова получить наследство.

