Мария Шукшина опубликовала стих о скандальном выступлении Глюкозы в Красноярске

Актриса Мария Шукшина прокомментировала скандал вокруг певицы Глюкозы.
Мария Шукшина не прошла мимо ажиотажа, связанного с резонансным выступлением певицы Натальи Ионовой (настоящее имя Глюкозы) в Красноярске.
Актриса разместила в своём Telegram-канале письмо подписчицы, которая заявила о том, что "голая вечеринка не заканчивается". Интернет-пользователь даже сочинила стих о конфузе звезды в день металлурга.
"Какие жесты! И костюм! И "те места"! Глюкоза оказалась не проста!" — гласит фрагмент стихотворения подписчицы Шукшиной.
Шукшина отметила один плюс, вызванный выступлением знаменитости.
"Хорошо, что возмущение концертом вызвало творческий подъем у автора. Это единственный положительный момент от выступления Г-зы", — написала под стихотоворением Шукшина.
Ранее певица Глюкоза объяснила, что её поведение было вызвано приёмом антидепрессантов и смертью близкого человека.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.