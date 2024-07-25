Мария Шукшина опубликовала стих о скандальном выступлении Глюкозы в Красноярске

Мария Шукшина высказалась о скандальном выступлении Глюкозы

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Мария Шукшина прокомментировала скандал вокруг певицы Глюкозы.

Фото: https://t.me/s/mariashukshina by Телеграм-канал Марии Шукшиной is licensed under public doman

Мария Шукшина не прошла мимо ажиотажа, связанного с резонансным выступлением певицы Натальи Ионовой (настоящее имя Глюкозы) в Красноярске.

Актриса разместила в своём Telegram-канале письмо подписчицы, которая заявила о том, что "голая вечеринка не заканчивается". Интернет-пользователь даже сочинила стих о конфузе звезды в день металлурга.

"Какие жесты! И костюм! И "те места"! Глюкоза оказалась не проста!" — гласит фрагмент стихотворения подписчицы Шукшиной.

Шукшина отметила один плюс, вызванный выступлением знаменитости.

"Хорошо, что возмущение концертом вызвало творческий подъем у автора. Это единственный положительный момент от выступления Г-зы", — написала под стихотоворением Шукшина.

Ранее певица Глюкоза объяснила, что её поведение было вызвано приёмом антидепрессантов и смертью близкого человека.