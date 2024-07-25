Клава Кока устроила фотосессию с намёком на скорую свадьбу в день своего рождения

Певица Клава Кока помечтала о своём бракосочетании в день своего рождения.
Исполнительнице хита "Покинула чат" исполнилось 28 лет. Знаменитость разместила в "Инстаграме"* снимки с дерзкой фотосессии.
Клава Кока облачилась в белое платье и фату, примерив на себя роль свадебной куклы на торте.
"С днём рождения, девочка", — обратилась певица сама к себе.
К поздравлению звезды присоединились её коллеги по шоу-бизнесу. Клаву Коку поздравили Михаил Галустян, Карина Кросс, Марина Кравец, Влад Лисовец и другие знаменитости.
Под постом Клавы оставил комментарий возлюбленный певицы Александр Поверин.
"У моей девушки день рождения", — написал блогер.
Ранее телесваха Роза Сябитова заявила, что ей не нравится жених Клавы Коки.
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