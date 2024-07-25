Клава Кока устроила фотосессию с намёком на скорую свадьбу в день своего рождения

Певица Клава Кока показала фото со своего дня рождения

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Клава Кока помечтала о своём бракосочетании в день своего рождения.

Фото: https://www.instagram.com/klavacoca by Инстаграм Клавы Коки is licensed under public doman

Исполнительнице хита "Покинула чат" исполнилось 28 лет. Знаменитость разместила в "Инстаграме"* снимки с дерзкой фотосессии.

Клава Кока облачилась в белое платье и фату, примерив на себя роль свадебной куклы на торте.

"С днём рождения, девочка", — обратилась певица сама к себе.

К поздравлению звезды присоединились её коллеги по шоу-бизнесу. Клаву Коку поздравили Михаил Галустян, Карина Кросс, Марина Кравец, Влад Лисовец и другие знаменитости.

Под постом Клавы оставил комментарий возлюбленный певицы Александр Поверин.

"У моей девушки день рождения", — написал блогер.

Ранее телесваха Роза Сябитова заявила, что ей не нравится жених Клавы Коки.

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