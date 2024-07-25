Актриса Лиза Арзамасова показала интерьеры своей прелестной спальни: "Место силы"

Лиза Арзамасова похвасталась интерьером своей спальни

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова опубликовала фотографии из своей очаровательной спальни.

Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото интерьера своей спальни в родительском доме. На кадрах запечатлена прелестная обстановка девичьей спальни с обилием текстиля и милых безделушек.

Актриса назвала свою спальню местом силы и волшебным порталом. Она отметила, что в данной комнате время замерло. Лиза объяснила, что в спальне хранятся её "драгоценности" — игрушки, бижутерия и другие дорогие её сердцу вещицы.

"Любимое материнское — смотреть, как мой сын прыгает на моей кровати, засыпает на той подушке, на которой спала я — совсем юная. Будто он купается в моем детстве", — написала звезда под снимками.

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