Актриса Лиза Арзамасова показала интерьеры своей прелестной спальни: "Место силы"

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова опубликовала фотографии из своей очаровательной спальни.
Лиза Арзамасова опубликовала в "Инстаграме"* фото интерьера своей спальни в родительском доме. На кадрах запечатлена прелестная обстановка девичьей спальни с обилием текстиля и милых безделушек.
Актриса назвала свою спальню местом силы и волшебным порталом. Она отметила, что в данной комнате время замерло. Лиза объяснила, что в спальне хранятся её "драгоценности" — игрушки, бижутерия и другие дорогие её сердцу вещицы.
"Любимое материнское — смотреть, как мой сын прыгает на моей кровати, засыпает на той подушке, на которой спала я — совсем юная. Будто он купается в моем детстве", — написала звезда под снимками.
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