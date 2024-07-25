Певец Максим Покровский* вывез пожилую маму из России: ухитрилась стать матерью иноагента

Певец Максим Покровский* увёз 80-летнюю мать из Москвы

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лидер группы "Ногу свело" Максим Покровский* рассказал, что не оставил престарелую маму в России.

Фото: https://www.instagram.com/max_pokrovskiy by Инстаграм Максима Покровского is licensed under public doman

Уехавший после начала СВО из России Максим Покровский* опубликовал в "Инстаграме"** фото со своей пожилой мамой, которой исполнилось 80 лет.

Музыкант рассказал, что его родительница родилась в Днепре, однако в детстве переехала в Москву, где проживала да весны 2022 года.

"За последние два с половиной годы она ухитрилась стать не только матерью иноагента, но и гражданином мира, проехав столько стран, сколько многим и не снилось посетить за всю жизнь", — написала под фотографией с мамой артист.

Покровский пожелал отмечающей юбилей матери здоровья.

Ранее Покровский перечислил преимущества жизни в России.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

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