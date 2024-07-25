Юрист Катя Гордон попросила выпустить Елену Блиновскую из СИЗО под своё поручение

Юрист Екатерина Гордон написала ходатайство о личном поручительстве за находящуюся под стражей "королеву марафонов" Елену Блиновскую.
Катя Гордон выразила готовность поручиться за Елену Блиновскую, при условии, если её отпустят из СИЗО.
Звёздный юрист отметила, что характеризует Блиновскую как хорошую мать и человека, который участвует в благотворительности. Она заверила, что коуч уже раскаялась в своих действиях и приняла меры для искупления своей вины.
Гордон подчеркнула, что в год семьи следует проявить благосклонность к многодетной матери и позволить женщине находиться под домашним арестом.
Ранее сообщалось, что Елене Блиновской продлили арест до середины августа.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.