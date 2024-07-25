Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Рецепт приготовления овощного питательного супа
Хидео Кодзима раскрыл недооценённый элемент оригинальной Metal Gear к 37-летию игры
В Курчатовском институте предложили усиление источника T-лучей сапфировой линзой
Топ-10 самых популярных санаториев Кисловодска на осень
Первый палестинский боксёр-олимпиец намерен войти в историю Игр-2024
Как понять, что у кота глисты?
Татьяна Егорова объясняет причины и лечение акне: тестостерон и чувствительность
Уилл Смит подписал контракт с лейблом SLANG и готовит новый альбом
Основные правила загара: как избежать ожогов и повреждений кожи
Юрист Катя Гордон попросила выпустить Елену Блиновскую из СИЗО под своё поручение

Юрист Катя Гордон поручилась за сидящую в СИЗО Елену Блиновскую

0:49
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон написала ходатайство о личном поручительстве за находящуюся под стражей "королеву марафонов" Елену Блиновскую. 

Юрист Катя Гордон поручилась за сидящую в СИЗО Елену Блиновскую
Фото: https://vk.com/elena_blinovskaya by ВК-аккаунт Елены Блиновской is licensed under public doman

Катя Гордон выразила готовность поручиться за Елену Блиновскую, при условии, если её отпустят из СИЗО.

Звёздный юрист отметила, что характеризует Блиновскую как хорошую мать и человека, который участвует в благотворительности. Она заверила, что коуч уже раскаялась в своих действиях и приняла меры для искупления своей вины.

Гордон подчеркнула, что в год семьи следует проявить благосклонность к многодетной матери и позволить женщине находиться под домашним арестом.

Ранее сообщалось, что Елене Блиновской продлили арест до середины августа.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сколько шагов должен делать каждый человек: норма в день

Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.

Стало известно, сколько шагов в день должно быть у каждого
Сиамский кот нашёл дорогу домой от Москвы до Мурманска
Путь в 2000 километров: памятник коту Семёну установлен в память об удивительной преданности пушистика
Сводка с фронта: в ВСУ уже сгоняют и женщин-"зэчек", F-16 всё-таки засунут в Староконстантинов?
ВСУ побежали, оставляя позиции на многих участках фронта
ВСУ бегут. ВС РФ развивают прорывы на покровском и купянском направлениях Любовь Степушова Усовершенствованные F-35 приняты на вооружение США Дмитрий Плотников История трансплантологии: от Алексиса Карреля до "головы профессора Доуэля" Сергей Лебедев
Олимпиада позора. Организацией игр во Франции недовольны парижане, туристы, спортсмены
AMVET: в могилах и полях лежат 500 тысяч убитых боевиков ВСУ и наёмников
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
В США прокомментировали ликвидацию Россией десятков наёмников на Украине
Последние материалы
West: санкции против "Ингосстраха" усложняют страховые выплаты
Во время поездки с собакой на дачу рекомендуется использовать GPS-трекер
Предполагаемый процессор Intel Ultra 9 285K Arrow Lake появился в CPU-Z
Лучшие советы по организации пространства на кухне
Стало известно, почему водительскую дверь нужно открывать правой рукой
Рецепт приготовления лукового супа
Яна Рудковская заступилась за Глюкозу после скандала в Красноярске
Китай увеличил импорт российской пшеницы
Чем удивит туриста скромная Таруса?
Чем подкормить капусту для крепких и вкусных кочанов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников