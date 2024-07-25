Павел Прилучный с женой, грудным ребёнком и детьми от Агаты Муцениеце улетел на Мальдивы

Павел Прилучный взял с собой на Мальдивы детей от Агаты Муцениеце

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Павел Прилучный устроил своим детям от Агаты Муцениеце незабываемый отдых на Мальдивских островах в компании новой супруги Зепюр Брутян.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел Прилучный публикует в "Инстаграме"* милый курортный контент с сыном Тимофеем и дочкой Мией от бывшей жены Агаты Муцениеце.

Звезда сериала "Мажор" отправился в райский уголок вместе с большой семьёй. Зепюр Брутян взяла с собой годовалого сына Микаэля.

Звёздное семейство уже позанималось подводным плаванием, осмотрело красивое дно лазурного моря, поприветствовало морских млекопитающих и отыскало на берегу странное морское создание в раковине.

Ранее сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко и детьми отправились на Мальдивы.

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