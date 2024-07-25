Павел Прилучный с женой, грудным ребёнком и детьми от Агаты Муцениеце улетел на Мальдивы

Актёр Павел Прилучный устроил своим детям от Агаты Муцениеце незабываемый отдых на Мальдивских островах в компании новой супруги Зепюр Брутян.
Павел Прилучный публикует в "Инстаграме"* милый курортный контент с сыном Тимофеем и дочкой Мией от бывшей жены Агаты Муцениеце.
Звезда сериала "Мажор" отправился в райский уголок вместе с большой семьёй. Зепюр Брутян взяла с собой годовалого сына Микаэля.
Звёздное семейство уже позанималось подводным плаванием, осмотрело красивое дно лазурного моря, поприветствовало морских млекопитающих и отыскало на берегу странное морское создание в раковине.
Ранее сообщалось, что футболист Дмитрий Тарасов с женой Анастасией Костенко и детьми отправились на Мальдивы.
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Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.