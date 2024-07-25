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Собчак поддержала слова Пескова о разблокировке "Инстаграма"* в России

Собчак обрадовали слова Пескова о разблокировке "Инстаграма"*

1:07
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отреагировала на слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который не исключил возможность разблокировки "Инстаграма"* в России.

Собчак обрадовали слова Пескова о разблокировке "Инстаграма"*
Фото: unsplash.com by Джейлин Кастильо, CC0

Собчак поддержала заявление Дмитрия Пескова, который ратует за то, чтобы как можно скорее возобновить доступ к социальной сети "Инстаграм"*, но с учётом реалий военного времени.

"Радует, что хотя бы заговорили о разблокировке Instagram*. И тут я абсолютно солидарна с Дмитрием Песковым — нужно возобновлять доступ к этой соцсети и выводить её снова в легальное поле", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения подчеркнула, что множество людей пострадало от блокировки иностранной соцсети. Недовольны, по словам Собчак, владельцы малого бизнеса, которые продвигали свою продукцию через "Инстаграм"*.

"Государство напрямую залезло в их карманы и разрушило много маленьких бизнесов", — выразила своё мнение журналистка.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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