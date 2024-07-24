Внучка Кобзона собралась замуж за израильтянина

Внучка певца Иосифа Кобзона выходит замуж за израильтянина

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт в личном блоге сообщила, что приняла предложение руки и сердца возлюбленного, израильтянина Бена Джорджа.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Мишель Рапопорт в Инстаграм, PDM

Она опубликовала снимок с кольцом, которое ей подарил избранник. 24-летняя Мишель собирается стать женой 31-летнего мужчины, который занимается созданием различных конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы.

Внучка артиста ведёт закрытый образ жизни и редко появляется в соцсетях. Она не раскрывала своих отношений с возлюбленным, но о помолвке решила сообщить публично.

Мишель Рапопорт окончила Оксфордский университет, где училась на юриста.

Девушка родилась в браке дочери Кобзона Натальи и юриста Юрия Рапопорта. В их союзе родились четверо детей — Мишель, Идель, Арнелла-Мари и Ален-Джозеф.

Ранее сценарист "Вечернего Урганта" пожаловался на отсутствие работы в Израиле.