Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как грамотно презентовать себя на собеседовании?
Почему собаки не любят гулять в дождь: основные причины
Стало известно, почему появились Олимпийские игры
Новый бьюти-тренд: как сделать макияж с одной помадой
Как выбрать надёжного риелтора: советы эксперта
"Жизнь пролетела, будто не была": погибшую в Турции блогершу похоронят в России
"Сберстрахование": россияне чаще всего получают жильё в наследство
Аналитики обнаружили признаки отмывания денег на платформе Steam
Стюардесса Qatar Airways раскрыла секретные термины для оценки пассажиров
Внучка Кобзона собралась замуж за израильтянина

Внучка певца Иосифа Кобзона выходит замуж за израильтянина

1:04
Шоу-бизнес

Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт в личном блоге сообщила, что приняла предложение руки и сердца возлюбленного, израильтянина Бена Джорджа.

Внучка певца Иосифа Кобзона выходит замуж за израильтянина
Фото: instagram.com by личный аккаунт Мишель Рапопорт в Инстаграм, PDM

Она опубликовала снимок с кольцом, которое ей подарил избранник. 24-летняя Мишель собирается стать женой 31-летнего мужчины, который занимается созданием различных конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы.

Внучка артиста ведёт закрытый образ жизни и редко появляется в соцсетях. Она не раскрывала своих отношений с возлюбленным, но о помолвке решила сообщить публично.

Мишель Рапопорт окончила Оксфордский университет, где училась на юриста.

Девушка родилась в браке дочери Кобзона Натальи и юриста Юрия Рапопорта. В их союзе родились четверо детей — Мишель, Идель, Арнелла-Мари и Ален-Джозеф.

Ранее сценарист "Вечернего Урганта" пожаловался на отсутствие работы в Израиле.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Эксперт рассказал, почему натяжные потолки становятся антитрендом и что их заменяет

На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.

Почему натяжные потолки теряют популярность: эксперты объясняют
Отказ от гель-лака: почему всё больше девушек предпочитают естественность?
Почему девушки отказываются от гель-лака: основные причины и новые тренды в маникюре
Российские компании планируют построить нефтеперерабатывающий завод на Кубе
Секреты выращивания картофеля: 9 правил для получения крупного и богатого урожая
Русские бойцы двинулись к "воротам в Днепропетровск" — Покровску Дмитрий Плотников Праздника на Олимпиаде в Париже не будет из-за превращения города в "бункер" Любовь Степушова Reuters: в победах России на Украине виноваты США Юрий Бочаров
Сводка с фронта: Британия в бешенстве от своего погибшего спецназа на Украине, под Харьков брошены зеки
Раскрыта неприглядная правда о моче космонавтов: куда на самом деле они девают свои отходы
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Домашний пилинг, который сделает вашу кожу молодой и сияющей
Последние материалы
Стюардесса Qatar Airways раскрыла секретные термины для оценки пассажиров
Аналитики обнаружили признаки отмывания денег на платформе Steam
Профессор Шутцер: мигрирующая эритема при болезни Лайма может не возникнуть
Рецепт приготовления свекольной маски для лица
Как получить до 360 тысяч рублей от государства?
Глава Wildberries Татьяна Бакальчук заявила о разводе с мужем
NatGeo: металлические минералы вырабатывают кислород на глубине четыре километра
В Британии заинтересовались, зачем Китаю огромные запасы сырья и продовольствия
Мультфильм "Формула воды" выйдет на больших экранах в октябре
Внучка певца Иосифа Кобзона выходит замуж за израильтянина
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников