Внучка Кобзона собралась замуж за израильтянина

Внучка певца Иосифа Кобзона Мишель Рапопорт в личном блоге сообщила, что приняла предложение руки и сердца возлюбленного, израильтянина Бена Джорджа.
Она опубликовала снимок с кольцом, которое ей подарил избранник. 24-летняя Мишель собирается стать женой 31-летнего мужчины, который занимается созданием различных конструкций и дизайнерских изделий из железа и бронзы.
Внучка артиста ведёт закрытый образ жизни и редко появляется в соцсетях. Она не раскрывала своих отношений с возлюбленным, но о помолвке решила сообщить публично.
Мишель Рапопорт окончила Оксфордский университет, где училась на юриста.
Девушка родилась в браке дочери Кобзона Натальи и юриста Юрия Рапопорта. В их союзе родились четверо детей — Мишель, Идель, Арнелла-Мари и Ален-Джозеф.
Ранее сценарист "Вечернего Урганта" пожаловался на отсутствие работы в Израиле.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.