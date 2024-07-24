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Уехавший из России сценарист "Вечернего Урганта" пожаловался на отсутствие работы

Сценарист "Вечернего Урганта" заявил об отсутствии работы в Израиле

Шоу-бизнес

Комик, сценарист шоу "Вечерний Ургант" Павел Виноградов в эфире "Лучшего радио Израиля" на YouTube признался, что ему трудно найти работу в Израиле.

Сценарист "Вечернего Урганта" заявил об отсутствии работы в Израиле
Фото: youtube.com by канал Лучшее радио Израиль, PDM

Он объяснил, что за полтора года после отъезда из России не смог выучить местный язык, так как не посещал языковую школу. По этой причине ему приходится работать на родном языке, но такие выступления сложно организовать.

"Очень непросто здесь получить работу на родном языке. Потому что я сценарист, я, можно сказать, филолог", — сказал он.

Комик объяснил, что вынужден жить на накопления, сделанные ещё во времена жизни в России.

Ранее стало известно, что Елене Блиновской продлили арест.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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