"Я не могу молчать!": Блиновской продлили арест

Блогерше Елене Блиновской продлили арест до 19 августа

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Мосгорсуд продлил до 19 августа арест блогерше Елене Блиновской, прозванной в Сети "королевой марафонов". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Как пишет Life со ссылкой на Shot, в ходе заседания Блиновская назвала себя патриотом России и отметила, что находится под арестом по вине своей подруги Виктории.

Елена Блиновская несколько раз смеялась на суде и посылала воздушные поцелуи, а её адвокаты просили отпустить женщину домой.

"Я не могу молчать, когда женщина за решеткой! Во имя семьи, во имя детей, во имя Года семьи прошу отпустить Блиновскую домой", — сказал адвокат блогерши.

При этом сторона обвинения отметила, что в деле Блиновской 46 томов.

Недавно стало известно, что Елена Блиновская сократила свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на 83,3 млн рублей.

Ранее дочь Валерия Меладзе крестила сына.