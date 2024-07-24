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"Я не могу молчать!": Блиновской продлили арест

Блогерше Елене Блиновской продлили арест до 19 августа

1:04
Шоу-бизнес

Мосгорсуд продлил до 19 августа арест блогерше Елене Блиновской, прозванной в Сети "королевой марафонов". Об этом сообщает РИА Новости.

Блогерше Елене Блиновской продлили арест до 19 августа
Фото: youtube.com by канал СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА, PDM

Как пишет Life со ссылкой на Shot, в ходе заседания Блиновская назвала себя патриотом России и отметила, что находится под арестом по вине своей подруги Виктории.

Елена Блиновская несколько раз смеялась на суде и посылала воздушные поцелуи, а её адвокаты просили отпустить женщину домой.

"Я не могу молчать, когда женщина за решеткой! Во имя семьи, во имя детей, во имя Года семьи прошу отпустить Блиновскую домой", — сказал адвокат блогерши.

При этом сторона обвинения отметила, что в деле Блиновской 46 томов.

Недавно стало известно, что Елена Блиновская сократила свой долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) на 83,3 млн рублей.

Ранее дочь Валерия Меладзе крестила сына.

 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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