Поведением Лолиты заинтересовались наверху: певицу проверят на соответствие законам РФ

В Госдуме усомнились в правомерности действий Лолиты Милявской

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина направила обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой проверить действия певицы Лолиты Милявской на соответствие законодательству РФ.

Фото: commons.wikimedia.org by IraNata, CC BY-SA 3.0

В обращении указывается, что на концертах в Москве и Санкт-Петербурге в июле 2024 года Лолита исполнила песни "Кадиллак" рэпера Моргенштерна* и "Монолог" Аллы Пугачёвой, которая уехала из России и ранее высказывалась критически о стране. Видео с концертов, где Лолита ведет себя провокационно и исполняет песни с нецензурными словами, распространились в интернете, вызвав гнев граждан, сообщает РИА Новости.

Останина считает, что такое поведение противоречит государственной политике по сохранению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, утвержденной указом президента от 9 ноября 2022 года №809.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента