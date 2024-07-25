Знаменитый адвокат Добровинский вступает в бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова

Александр Добровинский стал адвокатом Яна Абрамова

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно стало известно о разводе популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Причиной разлада в семье называют предполагаемую неверность Яна.

Фото: commons.wikimedia.org by Mark Nakoykher, CC BY-SA 4.0

В процессе развода Ян Абрамов сменил адвоката, теперь его интересы представляет Александр Добровинский. Добровинский ранее успешно представлял поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова в деле против Любови Успенской. Теперь адвокат приступает к новому, не менее громкому делу, сообщает StarHit.

Первое слушание по разводу Алсу и Яна Абрамова назначено на 26 июля. Подробности бракоразводного процесса активно обсуждаются в медиа, подогревая интерес публики к личной жизни знаменитостей.