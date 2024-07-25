Знаменитый адвокат Добровинский вступает в бракоразводный процесс Алсу и Яна Абрамова

Недавно стало известно о разводе популярной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова после 18 лет брака. Причиной разлада в семье называют предполагаемую неверность Яна.
В процессе развода Ян Абрамов сменил адвоката, теперь его интересы представляет Александр Добровинский. Добровинский ранее успешно представлял поп-короля российской эстрады Филиппа Киркорова в деле против Любови Успенской. Теперь адвокат приступает к новому, не менее громкому делу, сообщает StarHit.
Первое слушание по разводу Алсу и Яна Абрамова назначено на 26 июля. Подробности бракоразводного процесса активно обсуждаются в медиа, подогревая интерес публики к личной жизни знаменитостей.
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