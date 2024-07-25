Известная латвийская певица Лайма Вайкуле поставила ультиматум Владимиру Путину, заявив, что готова выступать в России только при условии его "публичного покаяния".
Вайкуле, организатор фестиваля, собирающего средства для нужд ВСУ, в интервью резко осудила тех, кто "запускает ракеты по больницам", что вызвало споры о её намеках. Некоторые предполагают, что речь идет о недавнем попадании снаряда ВСУ в детскую больницу в Киеве. Её заявления вызвали волну обсуждений и иронии среди аналитиков и общественности, сообщает "Царьград".
Вайкуле также упомянула свою подругу Аллу Пугачёву, называя их "кормилицами Советского Союза" и утверждая, что они заработали огромные суммы денег для СССР, за что теперь получают несправедливые обвинения.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.