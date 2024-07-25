Лайма Вайкуле выдвинула ультиматум Владимиру Путину: назвала условие возвращения в Россию

Лайма Вайкуле готова выступать в России при одном условии

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле поставила ультиматум Владимиру Путину, заявив, что готова выступать в России только при условии его "публичного покаяния".

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Вайкуле, организатор фестиваля, собирающего средства для нужд ВСУ, в интервью резко осудила тех, кто "запускает ракеты по больницам", что вызвало споры о её намеках. Некоторые предполагают, что речь идет о недавнем попадании снаряда ВСУ в детскую больницу в Киеве. Её заявления вызвали волну обсуждений и иронии среди аналитиков и общественности, сообщает "Царьград".

Вайкуле также упомянула свою подругу Аллу Пугачёву, называя их "кормилицами Советского Союза" и утверждая, что они заработали огромные суммы денег для СССР, за что теперь получают несправедливые обвинения.