В Сети появились фотографии с крестин внука Валерия Меладзе

Дочь певца Валерия Меладзе Софико крестила грудного сына

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дочь певца Валерия Меладзе крестила грудного сына. Фотографиями с мероприятия поделилась сестра молодой мамы Арина.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Арины Меладзе в Инстаграм, PDM

Валерий Меладзе стал дедушкой в начале лета 2024 года. На днях его наследница крестила сына, которого родила от топ-менеджера Саввы Байбакова. Мужчина ведёт закрытый образ жизни, о нём практически ничего не известно.

Крёстной мамой малыша стала сестра Софико — Арина. Девушка, выложившая снимки в соцсетях, не стала уточнять, где прошли крестины и присутствовал ли на нём отец, артист Валерий Меладзе.

Валерий Меладзе воспитал трёх дочерей в первом браке с Ириной Малухиной — дочерей Софико, Арину и Ингу. Известно, что сёстры общаются со звёздным отцом.

В 2014 году музыкант женился на бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой, от которой растит троих детей — сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату.

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