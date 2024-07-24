В Сети появились фотографии с крестин внука Валерия Меладзе

Дочь певца Валерия Меладзе крестила грудного сына. Фотографиями с мероприятия поделилась сестра молодой мамы Арина.
Валерий Меладзе стал дедушкой в начале лета 2024 года. На днях его наследница крестила сына, которого родила от топ-менеджера Саввы Байбакова. Мужчина ведёт закрытый образ жизни, о нём практически ничего не известно.
Крёстной мамой малыша стала сестра Софико — Арина. Девушка, выложившая снимки в соцсетях, не стала уточнять, где прошли крестины и присутствовал ли на нём отец, артист Валерий Меладзе.
Валерий Меладзе воспитал трёх дочерей в первом браке с Ириной Малухиной — дочерей Софико, Арину и Ингу. Известно, что сёстры общаются со звёздным отцом.
В 2014 году музыкант женился на бывшей солистке группы "ВИА Гра" Альбине Джанабаевой, от которой растит троих детей — сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату.
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