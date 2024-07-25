Грудь мешала жить и работать: Анна Семенович рассказала о трудностях из-за внешности

Анна Семенович поделилась трудностями, связанными с внешностью

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "Блестящие" Анна Семенович откровенно рассказала о сложностях, связанных с ее внешностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

На пике популярности внимание поклонников было сосредоточено на ее груди, что приносило ей не только физический дискомфорт, но и эмоциональные страдания из-за стереотипов. Анна отмечает, что ее заслуги, такие как спортивные достижения, участие в группе "Блестящие", работа в телевизионных и радиопрограммах, часто оставались незамеченными из-за ее внешности.

Певица поделилась, что решилась на операцию по уменьшению груди, чтобы избавиться от навязанных обществом стереотипов. В итоге только психология помогла ей понять, что она не обязана никому ничего доказывать.