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Бен Аффлек на грани срыва из-за проблем с Дженнифер Лопес: заедает горе фастфудом

Бен Аффлек столкнулся с психическим расстройством на фоне проблем в отношениях

0:53
Шоу-бизнес

Голливудский актер Бен Аффлек столкнулся с психическим расстройством на фоне проблем в отношениях с супругой, певицей Дженнифер Лопес, сообщает Radar.

Бен Аффлек столкнулся с психическим расстройством на фоне проблем в отношениях
Фото: flickr.com by Elen Nivrae, CC BY 2.0

Согласно информации портала, у артиста может быть расстройство пищевого поведения, проявляющееся в чрезмерном потреблении фастфуда. Аффлек заказывает большие количества еды, включая до пяти пицц одновременно. Он также увлекается сладостями, такими как брауни, шоколадное печенье и сладкие кофейные напитки со взбитыми сливками.

Один из источников сообщил, что певица Дженнифер Лопес заставляла его регулярно заниматься спортом, но теперь Аффлек может есть и спать, сколько захочет, наслаждаясь свободой в своем собственном доме. Он заказывает куриные крылышки и пиццу, и уже знаком с курьерами по именам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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