"Не простил": раскрыта истинная причина конфликта Максима Фадеева и Глюкозы девять лет назад

Максим Фадеев разругался с певицей Глюкозой из-за мультика для сына Саввы

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Максим Фадеев и певица Глюкоза поругались девять лет назад из-за мультфильма для сына артиста Саввы. Об этом пишет автор Telegram-канала "Светский хроник".

Фото: youtube.com by канал Журнал «Правила жизни», PDM

Сообщается, что отношения продюсера и его подопечной испортились девять лет назад. Тогда Фадеев решил снять полнометражный мультфильм для своего наследника с бюджетом в миллиард рублей. Сам продюсер выступил режиссёром, а Глюкоза и её муж, бизнесмен Александр Чистяков — продюсерами.

Кинокартина провалилась в прокате, поэтому начались суды из-за денег. Оказалось, что супруги получили бюджетные средства на продвижение, но вложили лишь часть. Предприниматель крупную сумму денег вывел в оффшоры, что в итоге Фадеев и не простил.

Известно, что Максим Фадеев хочет через суд запретить певице Наталье Чистяковой-Ионовой исполнять его композиции и пользоваться псевдонимом Глюкоза.

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