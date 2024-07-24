"Не простил": раскрыта истинная причина конфликта Максима Фадеева и Глюкозы девять лет назад

Музыкальный продюсер Максим Фадеев и певица Глюкоза поругались девять лет назад из-за мультфильма для сына артиста Саввы. Об этом пишет автор Telegram-канала "Светский хроник".
Сообщается, что отношения продюсера и его подопечной испортились девять лет назад. Тогда Фадеев решил снять полнометражный мультфильм для своего наследника с бюджетом в миллиард рублей. Сам продюсер выступил режиссёром, а Глюкоза и её муж, бизнесмен Александр Чистяков — продюсерами.
Кинокартина провалилась в прокате, поэтому начались суды из-за денег. Оказалось, что супруги получили бюджетные средства на продвижение, но вложили лишь часть. Предприниматель крупную сумму денег вывел в оффшоры, что в итоге Фадеев и не простил.
Известно, что Максим Фадеев хочет через суд запретить певице Наталье Чистяковой-Ионовой исполнять его композиции и пользоваться псевдонимом Глюкоза.
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