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Музыкальный критик объяснил высокую стоимость выступления Селин Дион на Олимпиаде в Париже

Селин Дион получит $2 млн за выступление на Олимпиаде в Париже

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Шоу-бизнес

Канадская певица Селин Дион получит гонорар в размере 2 млн долларов за выступление на Олимпиаде в Париже.

Селин Дион получит млн за выступление на Олимпиаде в Париже
Фото: commons.wikimedia.org by Georges Biard, CC BY-SA 3.0

Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает эту сумму обоснованной для артистки такого уровня.

Важность выступления для Селин Дион обусловлена ее тяжелой болезнью, из-за которой она не выступала длительное время. Рудченко отметил, что для звезд мирового масштаба, таких как Селин Дион, Мадонна и Дженнифер Лопес, гонорары в 2 млн долларов являются нормой. Также он подчеркнул, что участие в открытии Олимпийских игр престижно и обычно предоставляется артистам №1, чья популярность подтверждает их статус, сообщает NEWS.ru.

Олимпийские игры традиционно открывают самые известные и уважаемые артисты.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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