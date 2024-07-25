Канадская певица Селин Дион получит гонорар в размере 2 млн долларов за выступление на Олимпиаде в Париже.
Музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко считает эту сумму обоснованной для артистки такого уровня.
Важность выступления для Селин Дион обусловлена ее тяжелой болезнью, из-за которой она не выступала длительное время. Рудченко отметил, что для звезд мирового масштаба, таких как Селин Дион, Мадонна и Дженнифер Лопес, гонорары в 2 млн долларов являются нормой. Также он подчеркнул, что участие в открытии Олимпийских игр престижно и обычно предоставляется артистам №1, чья популярность подтверждает их статус, сообщает NEWS.ru.
Олимпийские игры традиционно открывают самые известные и уважаемые артисты.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.