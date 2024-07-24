Названы советские артисты, которые лучше всех пели вживую

Лучше всех в СССР пели вживую артисты Иосиф Кобзон, Алла Пугачёва и Лариса Долина. Такое мнение в беседе с NEWS.RU выразил музыкальный критик Евгений Бабичев.
Он пояснил, что в советские времена попасть на эстраду можно было только благодаря таланту.
"Не зря я Ларису Долину называл одной из самых талантливых исполнительниц, в том числе и по этому критерию. Она до сих пор это доказывает, несмотря на то что очень долго на сцене, показывает широту диапазона, умение филигранно работать с коллективом на сцене", — отметил специалист.
В настоящее время на популярность влияет множество факторов, а во времена СССР важно было уметь петь и много работать. На этом фоне смог выделиться Иосиф Кобзон, который взаимодействовал с публикой.
В заключение он отметил и талант Аллы Пугачёвой, которая "крышесносно" выступила на международном конкурсе "Евровидение". На её проигрыш повлиял выбор песни на русском языке.
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