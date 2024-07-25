Переезд в Краснодар и семейные тайны: как Карина Истомина справляется с переменами

Карина Истомина и Фёдор Смолов переехали в Краснодар

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

За последние два года жизнь блогерши и диджея Карины Истоминой претерпела значительные изменения. Она познакомилась с футболистом Федором Смоловым, вышла за него замуж и родила дочь Лору.

Фото: Социальные сети by Фёдор Смолов, PDM

Недавно семья переехала в Краснодар, где Федор подписал контракт с местным футбольным клубом. Карина призналась, что переезд дался ей нелегко из-за заботы о дочке, съемок и сбора вещей, но она рада смене обстановки. В новом городе она планирует работать над своим шоу о ментальном здоровье и часто приезжать в Москву.

Истомина активно занимается обустройством нового дома и недавно вместе с мужем участвовала в съемках ролика для магазина "Золотое яблоко".

Их история любви началась в соцсетях в 2023 году, после чего они быстро сблизились и поженились.