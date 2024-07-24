Алла Пугачёва бросила семью ради корыстного мужа: племянник Примадонны в шоке

Известная российская певица Алла Пугачёва прекратила поддерживать связь с родственниками после начала совместной жизни с Максимом Галкиным*.
Ее племянник Владислав Пугачёв уверен, что Галкин* манипулирует певицей ради собственных интересов, ограничивая ее контакты с семьей. Владислав и его жена Гузель утверждают, что певица не поздравляет внучатую племянницу с праздниками и не поддерживает связь с родными. По их словам, Пугачёва полностью доверилась мужу и перестала общаться с родственниками, сообщает Woman.ru.
Гузель рассказала, что они никогда не просили у Пугачёвой денег, но заметили, что она изменилась после начала совместной жизни с Галкиным*. Владислав, который когда-то получил помощь от Аллы Борисовны для борьбы с наркотической зависимостью, теперь сталкивается с грубым обращением со стороны ее помощников.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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