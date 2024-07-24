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Агаларов раскрыл необычные требования иностранных артистов

Эмин Агаларов рассказал о поисках текилы особого сорта для иностранного артиста

0:54
Шоу-бизнес

Организатор музыкального фестиваля Dream Fest в Баку Эмин Агаларов в беседе с журналистами признался, что ради одного из иностранных артистов его команде пришлось искать текилу особого сорта.

Эмин Агаларов рассказал о поисках текилы особого сорта для иностранного артиста
Фото: youtube.com by канал ЖАРА TV, PDM

По его словам, они еле-еле нашли этот вид алкогольного напитка в аэропорту в Азербайджане.

"Именно этого лейбла и этого года мы не могли найти", — поделился он.

Агаларов пояснил, что таких запросов очень много, но необходимо соблюдать райдер зарубежных звёзд, иначе они не приедут в следующий раз.

Создатель мероприятия отметил, что им понадобилось три с половиной тысячи человек для функционирования фестиваля. Для одного большого артиста требуется десять гримёрок, которые будут работать круглосуточно.

Ранее Айза-Лилуна Ай рассказала о конфликтах Децла с отцом.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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