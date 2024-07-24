Виктория Боня разоблачила звёздных коллег: жестокость и буллинг на шоу "Выжить в Дубае"

Виктория Боня рассказала о трудностях на шоу "Выжить в Дубае"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Виктория Боня приобрела новых поклонников благодаря участию в шоу "Выжить в Дубае". Зрители выражали недовольство из-за того, что её сокомандники часто подставляли звезду.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, CC BY-SA 4.0

Боня откровенно рассказала про свой опыт, отметив, что её участники попросту избавились от неё, что вызвало волну обсуждений и буллинга. Виктория призывает зрителей быть добрее, так как ей самой довелось пережить буллинг. Она была удивлена жестокостью своих коллег по шоу-бизнесу, но не хочет их очернять, полагая, что зрители всё видели сами.

Особенно её разочаровал молодой участник Саша Стоун, который, по её словам, не умеет достойно вести себя рядом с женщинами. Виктория надеялась на командную работу и взаимную поддержку, но столкнулась с борьбой за место под солнцем, сообщает StarHit.

Несмотря на всё, она старается не говорить плохо о своих коллегах, признавая, что видела в их поступках множество разочарований.