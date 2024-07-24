Виктория Боня разоблачила звёздных коллег: жестокость и буллинг на шоу "Выжить в Дубае"

Виктория Боня приобрела новых поклонников благодаря участию в шоу "Выжить в Дубае". Зрители выражали недовольство из-за того, что её сокомандники часто подставляли звезду.
Боня откровенно рассказала про свой опыт, отметив, что её участники попросту избавились от неё, что вызвало волну обсуждений и буллинга. Виктория призывает зрителей быть добрее, так как ей самой довелось пережить буллинг. Она была удивлена жестокостью своих коллег по шоу-бизнесу, но не хочет их очернять, полагая, что зрители всё видели сами.
Особенно её разочаровал молодой участник Саша Стоун, который, по её словам, не умеет достойно вести себя рядом с женщинами. Виктория надеялась на командную работу и взаимную поддержку, но столкнулась с борьбой за место под солнцем, сообщает StarHit.
Несмотря на всё, она старается не говорить плохо о своих коллегах, признавая, что видела в их поступках множество разочарований.
Ходьба — это одна из самых естественных и полезных форм физической активности.