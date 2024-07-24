"Такой отец ему достался": бывавшая в гостях у Децла Айза-Лилуна Ай раскрыла причину конфликта рэпера с отцом

Блогерша Айза-Лилуна Ай назвала отца Децла психопатом с нарциссическим синдромом

Блогерша Айза-Лилуна Ай отреагировала на свежее интервью вдовы и сына Кирилла Толмацкого и заявила, что отец музыканта является "обычным психопатом с нарциссическим синдромом расстройства личности".

Фото: youtube.com by канал Осторожно: Собчак, PDM

Она призналась, что была в гостях у Децла в тот период, когда была замужем за рэпером Гуфом (настоящее имя Алексей Долматов). Тогда артист и его семья жили очень скромно, но супруги с любовью воспитывали единственного сына.

Рассказывая о причинах конфликта Децла с отцом, блогерша отмечает, что родитель музыканта не обладает эмпатией и не умеет любить даже собственного ребёнка. Она выразила сожаление, что сыну рэпера пришлось столкнуться с такими проблемами в семье.

"Децл, правда, был глубоким парнем, намного глубже, чем "вечеринка у Децла дома". И я уверена, что все права на музыку должны достаться именно сыну! И только ему", — заявила она.

В завершение Айза-Лилуна Ай отметила, что Бог всё рассудит и справедливость восторжествует.

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