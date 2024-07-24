Бывшая фигуристка Анна Семенович рассказала о своих переживаниях после ухода из спорта.
После успешной карьеры в паре с Романом Костомаровым она решила сменить направление и посвятить себя шоу-бизнесу, где она мечтала о популярности и внимании публики. Семенович пела в группе "Блестящие" пять лет и теперь занимается сольной карьерой.
Она призналась, что могла бы спиться, как многие спортсмены, или пойти по другому пути, например, выйти замуж и родить детей.
"Я могла стать пьянчугой и непонятно где закончить свою жизнь", — заявила Семенович.
Анна верит, что её нынешняя жизнь является её предназначением.
Сейчас она встречается с бизнесменом Денисом Шреером, который находится в процессе развода с женой Мариной. Марина, проживающая в Германии, полностью обеспечена Шреером, живет в роскошном доме и получает значительные финансовые средства.
Памятник коту Семёну установлен в память об удивительной привязанности пушистого друга к своим хозяевам и фантастической способности кошек благодаря непостижимой внутренней навигации находить дорогу домой.