"Могла стать пьянчугой": Анна Семенович рассказала о своём пути после спортивной карьеры

Анна Семенович рассказала о жизни после спорта

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая фигуристка Анна Семенович рассказала о своих переживаниях после ухода из спорта.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetlana Stp, CC BY-SA 4.0

После успешной карьеры в паре с Романом Костомаровым она решила сменить направление и посвятить себя шоу-бизнесу, где она мечтала о популярности и внимании публики. Семенович пела в группе "Блестящие" пять лет и теперь занимается сольной карьерой.

Она призналась, что могла бы спиться, как многие спортсмены, или пойти по другому пути, например, выйти замуж и родить детей.

"Я могла стать пьянчугой и непонятно где закончить свою жизнь", — заявила Семенович.

Анна верит, что её нынешняя жизнь является её предназначением.

Сейчас она встречается с бизнесменом Денисом Шреером, который находится в процессе развода с женой Мариной. Марина, проживающая в Германии, полностью обеспечена Шреером, живет в роскошном доме и получает значительные финансовые средства.