"Наконец-то наряд по возрасту": Яна Рудковская вышла в свет в платье, которое понравилось поклонникам

Яна Рудковская появилась на красной дорожке в кожаном корсетном платье

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Яна Рудковская появилась на открытии фестиваля Dream Fest в Баку в чёрном кожаном платье. Поклонники оценили выход бизнесвумен.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Яны Рудковской, PDM

Яна Рудковская опубликовала кадры с мероприятия и получила массу восторженных отзывов со стороны подписчиков.

"Наконец-то наряд по возрасту", — написал один из интернет-пользователей.

Яна Рудковская рассказывала, что до 42 лет не ограничивала себя в питании, однако с возрастом метаболизм замедлился. Сейчас она предпочитает есть маленькими порциями исключительно здоровую пищу и заниматься спортом не менее трёх раз в неделю.

Бизнесвумен является матерью четверых детей — приёмного сына Андрея, сына Николая от первого брака, и сыновей Александра и Арсения от фигуриста Евгения Плющенко.

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