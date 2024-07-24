"Наконец-то наряд по возрасту": Яна Рудковская вышла в свет в платье, которое понравилось поклонникам

Музыкальный продюсер Яна Рудковская появилась на открытии фестиваля Dream Fest в Баку в чёрном кожаном платье. Поклонники оценили выход бизнесвумен.
Яна Рудковская опубликовала кадры с мероприятия и получила массу восторженных отзывов со стороны подписчиков.
"Наконец-то наряд по возрасту", — написал один из интернет-пользователей.
Яна Рудковская рассказывала, что до 42 лет не ограничивала себя в питании, однако с возрастом метаболизм замедлился. Сейчас она предпочитает есть маленькими порциями исключительно здоровую пищу и заниматься спортом не менее трёх раз в неделю.
Бизнесвумен является матерью четверых детей — приёмного сына Андрея, сына Николая от первого брака, и сыновей Александра и Арсения от фигуриста Евгения Плющенко.
Ранее Сосо Павлиашвили ополчился на феминисток.
На протяжении более 10 лет натяжные потолки были популярным элементом современных интерьеров. Однако, как это часто бывает с модой, сейчас они постепенно теряют свою актуальность.