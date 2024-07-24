"Это болезнь": певец Сосо Павлиашвили рассказал, зачем в общество внедрили феминизм

Певец Сосо Павлиашвили назвал феминисток "отравленными женщинами"

Певец Сосо Павлиашвили в личном блоге заявил, что считает феминисток "отравленными женщинами".

Фото: youtube.com by канал Влад Аганов, PDM

Артист уверен, что такие женщины не бывают счастливыми.

"Современное понятие феминизма превратилось в бунт, женский бунт против всего мужского. Сегодня женщины объединяются в коалиции под названием "Я сама". И, на мой взгляд, противоречат себе, так как при этом хотят быть хрупкими, женственными, чтобы мужчина ухаживал, поддерживал", — отметил он.

Павлиашвили подчеркнул, что из-за этого современные мужчины лишний раз боятся проявить внимание к девушке, поскольку их могут обвинить "в дискриминации по половому признаку".

В заключение исполнитель назвал феминизм специально внедрённой болезнью, чтобы женщины не рожали детей от мужчин.

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